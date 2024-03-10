Мощный пожар охватил газопровод в ХМАО SHOT: пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лыхма в ХМАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа, передает Telegram-канал SHOT. Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

Причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется. На место выдвинулись сотрудники МЧС и медики. На опубликованных кадрах видно, что из-за огня все небо окрасилось в оранжевый, стало светло, как днем.

Ранее сообщалось, что мощные природные пожары бушуют в Приморском крае. По информации правительства региона, спасателям удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. Местные жители рассказали, что в одном из районов был замечен огненный торнадо.

До этого СКР возбудил уголовное дело после пожара на газопроводе в деревне Солодовке. Пресс-служба регионального управления МЧС уточнила, что произошел прорыв газопровода, после чего возникло факельное горение. Огонь перекинулся на три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в результате ЧП пострадали шесть человек. Кроме того, возгорание повредило линии электропередачи, которые питают скважины, поэтому жители села Куеда остались без воды.