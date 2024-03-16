Мощный пожар на нефтебазе в Сызрани попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал кадры пожара, вспыхнувшего на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани Самарской области. На кадрах видно бушующий огонь и столб черного дыма. Городская мэрия подтвердила факт возгорания. Baza пишет, что пожар произошел в результате атаки беспилотника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются, — сообщили в мэрии.

По данным Mash, возгорание началось в 06:23 утра. Сотрудники предприятия были эвакуированы, информации о пострадавших нет.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что беспилотники атаковали сразу два предприятия Самарской области. По данным канала, первый дрон ударил по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, его площадь составляет 500 квадратных метров. Утверждается, что еще несколько беспилотников атаковали Новокуйбышевский НПЗ, там также началось возгорание, с которым удалось справиться через полчаса.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово пострадали пять человек. По его словам, в результате взрыва беспилотника загорелась машина, в которой находились люди.