Поток кипятка в Петербурге пробил асфальт и повредил машины SHOT: более 500 квартир лишились тепла в Петербурге из-за прорыва трубы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с кипятком. В результате аварии без тепла остались более 500 квартир. Поток воды был настолько мощным, что пробил асфальт, куски которого повредили несколько машин, сообщает Telegram-канал SHOT.

Прорыв случился на улице Кораблестроителей. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, которые устраняют последствия аварии.

Telegram-каналу «Фонтанка SPB Online» стало известно, что ремонтные работы закончатся к 6 утра, а владельцам поврежденных автомобилей обещают возместить любой реальный ущерб.

Накануне в результате временного отключения в Новосибирске остались без тепла более тысячи квартир, без горячей воды — сотни. Власти города заверяли, что плановое отключение затронет не более 200 зданий.

До этого жители дома в Подольске, которые в разгар январских морозов остались без тепла, были шокированы счетами за ЖКХ, которые они получили. Отмечалось, что в квитанциях фигурировала сумма, в четыре-пять раз превышающая обычную. Причем ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал жителям микрорайона перерасчет коммунальных услуг и компенсацию затрат на электроэнергию.