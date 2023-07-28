Мощные взрывы в Ростовской области: какими ракетами ударили, кто пострадал Министерство обороны России заявило, что атаку совершили ВСУ

Фото: t.me/golubev_vu

Таганрог

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о двух взрывах, произошедших в Ростовской области. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету С-200, а ее обломки упали в Таганроге. Сообщается, что 17 человек пострадали, девять — из них в больнице. Позднее в Минобороны РФ заявили о второй атаке Киева. Ракета была сбита в районе города Азов. Где произошел взрыв в Таганроге, что заявил губернатор Ростовской области, какая была ракета — в материале NEWS.ru.

Что известно о взрывах в Ростовской области

В Минобороны РФ заявили, что атака совершена ВСУ с помощью ракеты, выпущенной из ЗРК С-200. Удар пришелся по жилой инфраструктуре Таганрога.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», — заявили в Минобороны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что взрыв прогремел в центре Таганрога у кафе «Чехов сад».

«Предположительно взорвалась ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых», — написал глава региона в Telegram-канале.

По информации Минобороны, несколько зданий были повреждены, есть пострадавшие среди мирных жителей. Позже в ведомстве добавили, что 28 июля около 17:15 «была совершена повторная попытка террористической атаки» такой же ракетой. Ее сбили средствами ПВО в районе города Азов Ростовской области. Мэр города Азов Владимир Ращупкин написал в своем Telegram-канале, что происшествий не зафиксировано, схожий со взрывом звук, который слышали жители, раздался за пределам города.

Сколько человек попали в больницу после взрыва в Таганроге

Василий Голубев заявил, что по состоянию на 16:50 мск 28 июля за медицинской помощью обратились 15 человек. У них легкие травмы от осколков.

«Всего в медучреждения города доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики. Одна из госпитализированных — с черепно-мозговой травмой, проведена операция. На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет», — отметил Голубев.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники. По словам губернатора, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. «Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома», — добавил глава региона.

Что известно о сбитой ракете, упавшей в Таганроге

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что сбитая российскими ПВО украинская ракета С-200 «была переделана для поражения наземных целей».

«Она имеет большое количество поражающих элементов, если напичкать ее электроникой, то дальность стрельбы может достигать до 600 км. В 2013 году она была снята с вооружения ВСУ и отправлена в склады», — сказал Швыткин в комментарии NEWS.ru.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв в центре Таганрога произошел из-за детонации головной часть ракеты, длиной около метра и весом в 220 килограмм. Предполагается, что внутри нее было около 90 килограмм взрывчатки и больше 37 тысяч поражающих элементов в виде шариков диаметром 9,5 и 8 миллиметров.

«По нашей информации, переделанная под атаку ракета была 11 метров в длину с дальностью полёта около 300 км. Российская ПВО ее перехватила, но после атаки уцелела головная часть. Которая и упала на город. <...> Из-за невысокой точности и неспособности поражения защищенных целей военный ущерб такие переделки нанести не способны», — говорится в публикации канала.

Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад» Фото: t.me/golubev_vu Последсвия удара ВСУ по кафе «Чехов сад»

Что сообщают очевидцы о взрыве в Таганроге

Жительница Таганрога Ольга рассказала NEWS.ru, что во время взрыва в помещении задрожали стены и окна. По словам женщины, непосредственно перед самим ЧП никаких подозрительных звуков слышно не было.

Канал «112» опубликовал видео, на котором можно рассмотреть воронку от взрыва. Ее размер — пять на пять метров.

Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на анонимный источник, экстренные службы проверяют информацию об обнаружении рядом с местом взрыва «неразорвавшегося беспилотника». Telegram-канал ASTRA сообщил, что взрыв в Таганроге произошел в двух километрах от морского торгового порта. Рядом с местом взрыва находится здание администрации, больница и налоговая служба.

SHOT уточняет, что взрывом выбило рамы в окнах и балконах трехэтажного многоквартирного дома. По данным ГИБДД, в центре Таганрога перекрыто движение транспорта по нескольким улицам.

Что сказали в Госдуме об ударе по Таганрогу

Зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин предложил незамедлительно активизировать диверсионную деятельность против Украины. Об этом он заявил NEWS.ru, комментируя сегодняшний взрыв в Таганроге. Он также призвал уничтожать ракетные установки ВСУ чтобы предупредить подобные удары.

«Уверен в том, что данная террористическая атака была совершенна при пособничестве и взаимодействии специалистов со стороны стран блока НАТО, которые заинтересованы в эскалации напряженности и нанесении удара по тыловой зоне России», — подчеркнул депутат.

Швыткин добавил, что сегодня перед ВС РФ стоит задача более четко с помощью космической и наземной разведки выявлять места нахождения различных ракетных комплексов и их уничтожать.

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