Мощные взрывы прогремели в Луганске В Луганске раздалась серия взрывов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ночью 20 июня в Луганске прозвучали взрывы, сообщает пресс-служба Луганского информационного центра. Минобороны и местные власти не комментировали ситуацию.

Взрывы, как уточняется, были слышны после полуночи — в период с 01:24 до 01:27 мск. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по Славянску-на-Кубани, что привело к гибели одного человека. Пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю информировала, что дрон упал на частный дом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что было сбито несколько воздушных целей. Никто не пострадал, есть небольшие разрушения. В частности, в поселке Майский в одном из домов повреждено остекление веранды. Еще в одном домовладении разрушен фасад и выбиты стекла, добавил Гладков.

Кроме того, стало известно о взрыве газохранилища в Саратове. Очевидцы рассказывали, что огромные языки пламени поднимались на десятки метров вверх. В прессе уточняли, что последствия ЧП были видны за несколько километров. Губернатор региона Роман Бусаргин предположил, что инцидент произошел из-за аномальной жары.