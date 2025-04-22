Мощные взрывы, клубы дыма, эвакуация людей: кадры ЧС в Киржачском районе

Фото: NEWS.ru

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области

Мощные взрывы на складе боеприпасов в воинской части во Владимирской области прогремели во второй половине дня 22 апреля. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что инцидент произошел в Киржачском районе, вблизи населенных пунктов Барсово и Мирный. Власти объявили там режим чрезвычайной ситуации, а также начали эвакуацию местных жителей. Кроме того, руководство области порекомендовало воздержаться от поездок в район.

Спустя некоторое время Министерство обороны РФ назвало причины происшествия. Как указали в ведомстве, взрыв на складе боеприпасов произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми веществами. Telegram-канал «112» сообщил о трех пострадавших, однако официального подтверждения этих данных не поступало.

К ликвидации возгорания привлекли штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. Глава МО РФ Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию для установления всех обстоятельств случившегося.

Кадры очевидцев, запечатлевших события в Киржачском районе, — в галерее NEWS.ru.

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