Мощные взрывы на складе боеприпасов в воинской части во Владимирской области прогремели во второй половине дня 22 апреля. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что инцидент произошел в Киржачском районе, вблизи населенных пунктов Барсово и Мирный. Власти объявили там режим чрезвычайной ситуации, а также начали эвакуацию местных жителей. Кроме того, руководство области порекомендовало воздержаться от поездок в район.
Спустя некоторое время Министерство обороны РФ назвало причины происшествия. Как указали в ведомстве, взрыв на складе боеприпасов произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми веществами. Telegram-канал «112» сообщил о трех пострадавших, однако официального подтверждения этих данных не поступало.
К ликвидации возгорания привлекли штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. Глава МО РФ Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию для установления всех обстоятельств случившегося.
Кадры очевидцев, запечатлевших события в Киржачском районе, — в галерее NEWS.ru.