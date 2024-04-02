Мощности взрывчатки из икон с Украины хватило бы на подрыв пятиэтажки МВД: мощности гексогена в иконах с Украины хватило бы на подрыв пятиэтажки

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Иконы, содержащие взрывные устройства и взрывчатые вещества

Мощности изъятой в Псковской области взрывчатки, которая находилась в православных иконах с Украины, хватило бы на подрыв пятиэтажного дома, заявил начальник отдела ЭКЦ МВД по региону Дмитрий Белоцерковский. По его словам, которые приводит ТАСС, в составе использовалось вещество гексоген.

Мощность данного взрывчатого вещества в 1,5 раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома, — заявил Белоцерковский.

Взрывчатка была прикреплена к раме на обратной стороне икон. В церковной утвари, которая была в этом же грузе, нашли детонаторы промышленного производства. Подобный тип применяется для диверсий, уточнили в агентстве. Там же находились комплекты для быстрой сборки взрывных устройств.

Ранее спецслужбы перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины. По данным Центра общественных связей ФСБ, груз везли транзитом через страны Евросоюза. При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области было найдено 27 бомб, 70 кг взрывчатого вещества и 91 электродетонатор. Предполагается, что груз попал в Россию с Украины, проехав через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.