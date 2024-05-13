Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло на Байкале

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Мощное землетрясение зафиксировали в акватории озера Байкал утром в пятницу, 13 мая, в 07:07 (02:07 по московскому времени) в 50 километрах от села Гремячинск в Ольхонском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области. Его магнитуда составила 6.

Зарегистрировано землетрясение. Дата и время (по Гринвичу): 12.05.2024 в 22:56:34. Время по Гринвичу отстает от иркутского времени на восемь часов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Улан-Удэ интенсивность подземных толчков составила 3–4 балла. В Иркутске, Хомутово, Дзержинске, Нижнем Саянтуе, Смоленщине и Сотниково она была 3 балла.

Ранее Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук сообщил о землетрясении в Талышских горах в Лянкяранском районе на юге Азербайджана. Магнитуда подземных толчков составила 5,2. Их ощутили жители близлежащих населенных пунктов.

До этого глава Ессентуков Владимир Крутников сообщил о землетрясении магнитудой 3,4 на территории города. По его словам, разрушений зафиксировано не было. Местные жители почувствовали подземные толчки ночью. Эпицентр землетрясения находился в Ставропольском крае.