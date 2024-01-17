Мощная метель на трассе М-5 «Урал» попала на видео

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Мощная метель, осложнившая движение транспорта на федеральных трассах, была снята на видео водителями, сообщает телеканал RT. По его данным, в связи с резким ухудшением погодных условий государственная компания «Автодор» призвала россиян воздержаться от поездок по трассе М-12 «Восток», а также по дорогам М-1, М-3, М-4 и М-11. Движение по трассе М-5 «Урал» в Татарстане ограничено. Предполагается, что снегопады продержатся вплоть до 18 января.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как большегрузы стоят у остановки на трассе, заметенной снегом. Из-за сильной метели на дороге наблюдается практически нулевая видимость, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий. По данным синоптиков, метель в Татарстане, через который проходит трасса М-12 «Восток», продлится до 14:00 по московскому времени. В свою очередь представители МЧС России заявили, что движение по М-12 и М-5 было ограничено.

Позднее в Telegram-канале «Вести. Дежурная часть» также появились кадры с трассы М-12. На них видно, что в результате мощного снегопада на дороге образовались сугробы, которые оперативно убирают дорожные службы Татарстана.

Синоптик Евгений Тишковец ранее предупредил жителей Москвы о рекордных снегопадах и полуметровых сугробах. Согласно прогнозам метеорологов центра «Фобос», снегопады пройдут в четверг, 18 января. В праздник Крещения Господня, отмечающийся 19 января, ожидается оттепель.