Мошенники загнали сибиряка в долги с помощью виртуальной «красавицы» Иркутянин потерял 5 млн рублей на криптовалютных играх с виртуальной девушкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Иркутска потерял 4,9 млн рублей при попытке заработать на бирже криптовалют, действиями мужчины при этом руководила виртуальная девушка, созданная мошенниками, рассказала «КП-Иркутск» следователь по Свердловскому району ГУ МВД Иркутской области Марина Козлова. По ее словам, 30-летний железнодорожник, следуя указаниям «красавицы», взял несколько кредитов сам и заставил сделать то же самое свою мать и друга.

Как пишет издание, общение мужчины с девушкой по имени Эльса из Шанхая началось в октябре 2023 года. Новая онлайн-знакомая предложила иркутянину заняться криптовалютой в интернете.

Сначала у него действительно получалось. Один раз он смог даже вывести на электронный кошелек 12 тысяч рублей, но при этом вложил 310 тысяч рублей из личных сбережений, — рассказала Козлова.

Затем мужчина под руководством Эльсы начал обменивать деньги на криптовалюту у выбранных случайным образом людей по всему миру. Для этого он взял в банке кредит на 2 млн рублей. После этого начинающий инвестор попробовал вывести деньги, однако оказалось, что комиссия для вывода средств слишком высока.

Тогда мужчина обратился за помощью к матери, которая оформила для него кредит в 1,5 млн рублей. Однако этих денег также не хватило для вывода средств. В результате пострадавший оформил кредитную карту лимитом в 500 тысяч рублей, а также попросил друга взять кредит на такую же сумму.

После этого Эльса все чаще стала писать ему, что ей некогда, а затем совсем перестала отвечать, пишет издание. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Иркутские следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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