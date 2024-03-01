Мошенники развели петербургскую пенсионерку на 17 млн рублей Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти 17 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники убедили пенсионерку из Санкт-Петербурга отдать им почти 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу и Ленинградской области. По данным правоохранителей, злоумышленники неоднократно звонили пожилой женщине и просили передать сбережения курьерам, чтобы «обеспечить безопасность денежных средств».

По информации полиции, пострадавшая передавала злоумышленникам деньги в период с конца июля 2023 года по 26 февраля 2024 года. Отмечается, что правоохранителями приняты меры к раскрытию преступления.

29 февраля 2024 года в полицию Красногвардейского района обратилась 76-летняя пенсионерка. <...> В общей сложности за это время женщина отдала злоумышленникам 16 798 880 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

Ранее пермские полицейские задержали жителя Томска по подозрению в мошенничестве. Мужчина обманул в интернете 117 человек. Злоумышленник размещал объявления о продаже кондитерских изделий и оказании услуг аниматоров. После получения аванса мужчина блокировал страницы потерпевших. Ущерб от его действий составил порядка 450 тысяч рублей, сейчас подозреваемый заключен под стражу.