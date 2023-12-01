Жительница Челябинской области купила у мошенников воображаемую елку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Челябинской области стала жертвой мошенников: она купила у злоумышленников воображаемую елку, сообщает KP.RU со ссылкой на ГУ МВД. 57-летняя женщина нашла искусственную новогоднюю елку на сайте в интернете. У продавцов также была страница в социальной сети.

Как уточняет издание, женщина выбрала елку и связалась с продавцами. Представители магазина вели переговоры с потенциальной покупательницей сразу с трех номеров в мессенджере. Они попросили жительницу Чебаркуля внести предоплату. Когда та перевела 7,6 тысячи рублей, на связь с ней перестали выходить. Жертва аферистов обратилась в полицию.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Они также планируют направить заявление в Роскомнадзор с требованием о блокировке сайта. Отмечается, что в интернете можно найти большое количество негативных отзывов о «магазине». При этом возможность комментирования на самом сайте отключена.

В городе Миньяре Челябинской области ранее местная жительница пожаловалась, что мэрия срубила в ее частном саду ель, которую высадил ее супруг со своим отцом в 1982 году. Чиновники решили, что дерево будет хорошо смотреться на городской площади и даже опубликовали видео, где показано, как срубленную ель погрузили на грузовик.