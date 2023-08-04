Мошенники продали бизнесмену два куска мыла вместо iPhone В Подмосковье мошенники продали бизнесмену два куска мыла вместо iPhone

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье мошенники обманули 26-летнего бизнесмена из Ликино-Дулево. Злоумышленники продали ему под видом нового iPhone, за который предприниматель отдал 100 тысяч рублей, два куска мыла, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, бизнесмен из Подмосковья хотел через интернет приобрети новый iPhone 14 Pro. Он заплатил за телефон деньги и ожидал доставку. Когда посылка пришла, оказалось, что в коробке из-под телефона лежали два куска мыла.

Молодой человек обратился в полицию по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают, кто и на каком этапе мог подменить телефон.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга ранее выбросила в окно 800 тысяч рублей, следуя указаниям мошенника. Пенсионерку убедили, что она участвует в поимке преступника по кличке Хрипатый. Злоумышленник, представившийся по телефону сотрудником правоохранительных органов, попросил ее снять деньги и отдать Хрипатому, якобы чтобы его задержали.

В конце июня москвичка сыграла в «Кто хочет стать миллионером» и потеряла два миллиона рублей. Игру она нашла в Telegram. В какой-то момент девушке сообщили, что она выиграла три миллиона рублей, но, чтобы их получить, ей нужно заплатить налог в 15%.