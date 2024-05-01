Мошенники пригрозили жалобой таксисту, который спас от них пенсионерку Е1.RU: в Свердловской области таксист спас пенсионерку от мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Свердловской области водитель такси спас пожилую женщину от телефонных мошенников, передает Е1.RU. По данным портала, вместо банка он отвез пенсионерку в отделение полиции. Известно, что до этого она уже успела отдать злоумышленникам 300 тысяч рублей.

Как стало известно порталу, 80-летняя жительница Серова ехала в банк, чтобы снять еще денег для мошенников, но 29-летний таксист заподозрил неладное. По его словам, женщина молчала и чуть не плакала.

Она села и молчит, не знает, куда ее везут, такси ей вызвали. Я вижу, что она чуть не плачет. Потом рассказала, что уже 300 тысяч перевела. И ей пообещали вернуть деньги, но надо сначала до банкомата доехать. Я ей говорю: «Давайте в полицию поедем, вы напишите заявление и легче будет найти мошенников», — рассказал водитель.

Когда мужчина привез пенсионерку к отделу полиции, она отказалась выходить и потребовала доставить ее к банку, но водитель позвал правоохранителей, которым удалось убедить женщину, что с ней по телефону общаются мошенники. Молодой человек сам поговорил с девушкой, которая убеждала пострадавшую перечислить средства, аферистка пригрозила, что напишет на таксиста жалобу из-за того, что он прервал поездку.

Ранее мошенники выманили обманным путем у 39-летнего жителя Читы 13 млн 200 тысяч рублей, они позвонили мужчине с неизвестного номера и представились работниками сотового оператора, а позже сотрудниками Центробанка. Злоумышленники убедили жертву, что его банковские счета хотят взломать, и предложили «безопасную схему» по сохранению денег.