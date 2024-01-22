Мошенники попытались обмануть хозяина пропавшего в Подмосковье тойтерьера

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История тойтерьера Арчи, который пропал после того, как его высадили из электрички в Подмосковье, получила продолжение, сообщает «Москва 24». Ранее некий мужчина заявил хозяину собаки, что животное у него, но это оказалось ложью.

По сведениям волонтеров, которые занимаются поиском пропавших собак, на связь с хозяином тойтерьера выходили мошенники. Поиски Арчи продолжаются. Предположительно, собаку видели в районе улицы Лопасненских Ополченцев в городе Чехове.

Тойтерьер пропал 16 января. Его хозяин с кем-то поссорился в электричке, и охрана высадила его. Ехавшую с мужчиной собаку заметили не сразу, и она осталась в вагоне. На Арчи охранники поезда наткнулись позже и высадили пса на станции в Чехове.

Ранее широкий общественный резонанс получил случай с котом Твиксом: проводник поезда выкинула его на станции в Кирове на 30-градусный мороз, пока хозяин животного спал. В результате кот погиб, пока велись его поиски. Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводника РЖД из-за случившегося. По их мнению, женщина «сознательно выбросила кота на станции», что привело к гибели животного.

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал перебором требование репрессий в отношении работницы РЖД. По его мнению, любое животное все же не может быть приравнено к человеку.