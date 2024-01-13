Мошенники попытались нажиться на пожаре на складе Wildberries РЕН ТВ: аферисты стали писать родным сотрудников склада Wildberries в Шушарах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники пытаются нажиться на родственниках сотрудников склада Wildberries в Шушарах, который охватил сильный пожар, передает Telegram-канал РЕН ТВ. По его данным, аферисты предлагают людям за деньги выкупить список пострадавших и эвакуированных работников.

Многие родственники сотрудников склада не могут связаться с близкими из-за пожара. В связи с этим мошенники стали рассылать сообщения с заверениями, что в списке есть информация о том или ином работнике. Однако получить эти сведения можно только после перевода денег на определенный счет.

До этого РЕН ТВ сообщил, что жительница Санкт-Петербурга не может найти сына после пожара на складе Wildberries. По ее словам, юноша работал в компании. Женщина не смогла до него дозвониться, хотя мобильный телефон находится в зоне доступа.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудников сгоревшего склада сообщил, что людей не выпускали из здания без досмотра. По данным канала, работников проверяла охрана, чтобы те не вынесли товары с охваченного огнем склада.

Baza пишет, что людей продолжали досматривать, несмотря на панику, вой сигнализации и скопление людей на выходе. По информации канала, когда ситуация стала хуже, сотрудники стали игнорировать секьюрити и протискивались к выходу мимо охраны. В публикации также указано, что при пожаре минимум два человека пострадали.