Мошенники используют ЧС в Оренбургской области для давления на СМИ Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Руководителям российских СМИ могут приходить фейковые письма от имени ведомства, их авторы угрожают блокировкой и административной ответственностью за слишком чрезмерное освещение участия военных в ликвидации последствий ЧС в Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подчеркивается, что отличить оригинал можно с помощью электронной подписи .sig

Руководителям средств массовой информации начали поступать письма якобы от имени начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Т. В. Денискиной. Распространяемая информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что все официальные письма от Роскомнадзора и территориальных органов должны содержать электронную подпись .sig. При этом на портале «Госуслуги» можно проверить подлинность и срок действия подписи. Ведомство рассылает письма с почты [email protected].

Ранее россиян предупредили о том, что аферисты рассылают фейковые квитанции от имени налоговой инспекции. В пресс-службе Сибирского управления Банка России призвали внимательно изучать реквизиты, чтобы не отправить свои деньги мошенникам.