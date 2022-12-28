Мошенник из колонии обманул директоров школ и детсадов на 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заключенный из саратовской колонии обманул более 20 директоров детских садов и школ по всей стране, представляясь сотрудником надзорного ведомства, пишет «КП — Иркутск» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк и пресс-службу прокуратуры Иркутской области. По словам Волк, мошенник предупреждал своих жертв, что приедет к ним с проверкой, а чтобы она не обернулась проблемами для учебного заведения просил купить членам проверочной комиссии подарки и организовать для них застолье. Всего гражданам был нанесен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей.

Потерпевшие переводили на вымышленный фуршет от 10 до 60 тысяч рублей. В общей сложности гражданам причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, — рассказала Волк.

На след мошенника вышли правоохранители, после чего оперативники иркутского отдела по раскрытию дистанционных преступлений совместно с коллегами из ФСИН России смогли определить его личность. Преступник был этапирован в Иркутск и обвинен в мошенничестве и краже. Его будут судить в Кировском районном суде, уточнило издание.

Эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц ранее рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.