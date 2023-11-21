Мошенник из Калининграда обманул клиентов Ozon на 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининграда, который взламывал чужие личные кабинеты на маркетплейсе Ozon и заказывал товары для себя, пишет Amber Mash. По данным канала, сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал, 20-летний подозреваемый находил номера телефонов жертв в интернете, звонил им и путем обмана просил сообщить СМС-код для входа в аккаунт на торговой площадке. После этого он оформлял доставку выбранных товаров в свой пункт выдачи заказов, оплата за них списывалась с чужих карт.

Среди покупок молодого человека значатся робот-пылесос, наушники, мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Злоумышленника задержали прямо у него дома, полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники обманули одного из автодилеров в Нижнем Новгороде, они присвоили четыре китайских кроссовера общей стоимостью 17 млн рублей. Сначала в автосалон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей отдела закупок Московского метрополитена. Она оформила заявку на приобретение четырех автомобилей — Haval F7 и F7x, а также Geely Mоnjaro и Exceed VX. Эвакуаторы приехали за автомобилями 31 октября. Приехавший покупатель показал подделанную генеральную доверенность от Московского метрополитена и забрал автомобили без оплаты.