«Мошенничество и фейк»: власти Белгорода о закрытых избирательных участках Администрация Белгорода опровергла слухи о якобы закрытых избирательных участках

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Вячеслав Гладков

Администрация Белгорода сообщила о мошенниках, которые распространяют фейки о закрытых избирательных участках. Власти попросили жителей доверять только официальным источникам информации.

Если вам поступают звонки якобы из избирательной комиссии и говорят, что участки не работают — это мошенничество и фейк! Все участки на территории Белгородской области работают, избиратели голосуют, — говорится в сообщении пресс-службы.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали трое жителей города. По его словам, ранения различной степени тяжести получили одна женщина и двое мужчин. Он назвал произошедшее террористической атакой. Как подчеркнул Демидов, в результате атаки были повреждены 33 квартиры и пять частных домов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участившиеся атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы связаны с попытками бросить тень на выборы президента РФ. По его словам, таким образом Киев пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сегодня, 15 марта, призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах злоумышленники испортили урны, влив в них чернила.