Мошенница опустошила кошелек пенсионера в Петербурге Петербургский пенсионер передал мошеннице 9 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер передал мошеннице 9 млн рублей через курьера в Санкт-Петербурге, сообщило издание «Фонтанка». Когда у него не осталось денег, злоумышленница призналась в обмане и заявила, что пожилой мужчина ей больше не интересен.

По словам пенсионера, ему с конца мая звонила женщина, которая представилась сотрудницей Федеральной службы финмониторинга. Злоумышленница уговорила мужчину снять со счета деньги и передать курьеру. Таким образом мужчина лишился более 9 млн рублей.

В четверг, 13 июня, злоумышленница вновь позвонила пенсионеру и призналась, что она мошенница. Женщина добавила, что на счетах потерпевшего не осталось средств, поэтому он ей неинтересен.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у жительницы Москвы 50 млн рублей. Жертва аферистов отдала все сбережения, продала облигации и автомобиль.

До этого житель Чебоксар лишился 360 тысяч рублей после того, как познакомился с девушкой на сайте интернет-знакомств. Мошенница предложила мужчине посетить квест под названием «Ограбление века» и оставила ссылку на фишинговый сайт по покупке билетов. Он ввел данные своей банковской карты, после чего с баланса пропали 360 тысяч рублей. После этого девушка на связь не выходила. Мужчина написал заявление в правоохранительные органы.