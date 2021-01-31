Мосгортранс объявил о возобновлении движения транспорта в Москве

https://static.news.ru/photo/bfab20c6-63da-11eb-a565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наземный транспорт Москвы возвращается к нормальному режиму работы после акции в поддержку политика Алексея Навального, сообщили в Мосгортрансе.

Ограничения на движение маршрутов наземного транспорта снимаются, — говорится в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Автобусы и электробусы города вернутся к обычному графику работы в течение ближайших 30 минут (к 18:50), отметили в ведомстве.

Также к нормальному режиму работы вернулся московский метрополитен. Движение транспорта ограничивали из-за проходящей в городе акции в поддержку политика Алексея Навального. Кроме того, в центре города ограничивали движение по улицам, закрывали кафе и рестораны. Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 4027 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1167 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (862 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.