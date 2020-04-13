Мосгордума: автомобили без цифровых пропусков не будут эвакуировать

https://static.news.ru/photo/66980c60-7d80-11ea-8f2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили россиян, которые не будут иметь цифровые пропуска, не станут эвакуировать, если у водителя не диагностирован коронавирус. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, если после 15 апреля автомобиль человека без пропуска остановят сотрудники ГИБДД, ему будет выписан штраф в размере пяти тысяч рублей. Автомобиль не будет конфискован, но водителя попросят вернуться к месту проживания.

Но если человек не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту или у следующего постового он также будет подвергнут штрафу, — заявил Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По его словам, эвакуация автомобиля возможна, если незаконопослушный гражданин вступит в конфликт с сотрудниками ГИБДД или полиции и попадёт в участок. Тогда на автомобиле никто не сможет продолжить движение и его увезут на штрафстоянку.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит использование пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте по Москве и Московской области. Мера введена, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции.

NEWS.ru писал, что проверки пропусков на московских дорогах вызвали затруднения движения. На данным момент москвичам выдали 700 тысяч пропусков, заявки подали 702 344 человека.

В России зафиксировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 11 513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.