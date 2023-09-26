Моржиха напала на надувную лодку возле Земли Франца-Иосифа

Фото: Gerhard Kraus/imageBROKER.com/Global Look Press

Агрессивная моржиха возле Земли Франца-Иосифа напала на надувную лодку, которую поднимали на корабль российские туристы. В Сети стало распространяться видео, на котором животное атакует судно после того, как пассажиры поднялись на борт, пишет «МК в Мурманске».

Как уточняет издание, самка моржа смогла насквозь проколоть резиновую лодку острыми бивнями. Люди при этом не пострадали. Пользователи в социальных сетях предполагают, что животное могло принять судно за врага и бросилось защищать детеныша, который плавал рядом.

Акулы ранее атаковали катамаран Russian Ocean Way — TION, на котором двигались участники кругосветной экспедиции Томского областного отделения Русского географического общества (ТОО РГО) в Коралловом море в Тихом океане. Никто из них не пострадал. Членов экспедиции подобрал сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая.

Один из участников экспедиции, Станислав Березкин, позже рассказал, что напавшие на катамаран акулы могли принять судно за одного из китов, на которых они охотятся. Березкин отметил, что полтора часа пытался поставить металлическую заплатку на палубу, но сделать это не удалось. На следующий день акулы атаковали вторую корму.