Моряк упал за борт в Охотском море

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Моряк упал за борт судна в Охотском море, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Единый ситуационно-мониторинговый центр Камчатского края. Инцидент произошел вечером 3 февраля на судне СРТМ «Вилючинский».

Мужчина работал на судне старшим мастером добычи. В поисках пропавшего задействовано шесть судов.

«Камчатка-Информ» уточняет, что судно находилось примерно в 100 км от поселка Озерновский, расположенного на юго-западном побережье Камчатки. О падении человека за борт сообщили всем находящимся рядом судам, ведущим промысел. Экипажи кораблей ведут попутный поиск. По данным Telegram-канала Amur Mash, 37-летний моряк перевалился через борт, когда отвлекся и не смог устоять на палубе.

По данным «Кам 24», капитан судна принял решение о прекращении активных поисков. Они осложнялись погодными условиями. Сейчас в этом районе наблюдается сильное волнение моря.

Ранее изо льдов Охотского моря смогли вызволить танкер «Остров Сахалин». Спасательную операцию провели с участием буксира «Берингов пролив». Корабль следовал по маршруту Камчатка — Находка. В Охотском море, где толщина льда составляет около 50 сантиметров, танкер оказался заблокированным, после чего экипаж связался со спасателями. На борту находятся 19 человек.