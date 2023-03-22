Развожаев раскрыл детали атаки беспилотников на Севастополь Развожаев: Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Севастопольская бухта, Крым

Морские беспилотники пытались ударить по Севастополю, заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, служащие Черноморского флота смогли отбить атаку. В результате обстрелов никто не пострадал. Из-за взрывов в одном здании в Севастополе были выбиты стекла, добавил Развожаев.

Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2, в Доме Москвы повыбивало стекла, — написал он.

Оперативные службы города находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в небе над Севастополем. Предполагается, что сработали системы ПВО. По данным канала, в момент взрывов беспилотник-разведчик США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря и взял курс на базу в Италии. Минобороны России эту информацию не прокомментировало.

До этого сообщалось, что российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Джанкое. По имеющимся данным, пострадал один человек, несколько зданий, в числе которых частные жилые дома, получили повреждения. В городе был введен режим ЧС. В СКР заявили, что все сбитые беспилотники были нацелены на гражданские объекты.