Морпех ВСУ сдался в плен через Telegram-бот

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский морпех Николай Ягорницкий сдался в плен Вооруженным силам России благодаря специальному Telegram-боту, передает РИА новости. По данным агентства, адрес бота он нашел на листовках, разбросанных на левому берегу Днепра.

Когда я оказался на левом берегу, начался настоящий ад. Нас начали бомбить со всех сторон: из артиллерии, с воздуха. Всем, чем они располагали. <...> Лежали листовки, на которых было написано, как правильно сдаться, — заявил украинский военный.

По словам Ягорницкого, он поднял одну из листовок, перешел по указанной ссылке в аккаунт Telegram и написал код FreeSoldier. Вскоре к нему подошли российские военные, которые помогли ему сдаться безопасно, чтобы избежать ранений.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил во время поездки в зону специальной военной операции, что у ВСУ «все меньше и меньше возможностей». По его словам, за последние три-четыре недели множество украинских военнослужащих были захвачены ВС РФ и добровольно сдались в плен. Военнослужащие подразделений группировки «Восток» заявили Шойгу в ходе встречи, что солдаты ВСУ находятся в панике, а ВС РФ их «бьют и не щадят».