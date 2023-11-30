Морпех ВСУ получил срок за расстрел мирных жителей Мариуполя Морпех ВСУ приговорен в ДНР к пожизненному сроку за убийство семи мариупольцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы 27-летнего морского пехотинца ВСУ Ивана Тарана за расстрел семи мирных жителей Мариуполя, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Суд признал украинского морпеха виновным по статьям о «жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории», покушении на убийство и «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти». По данным следствия, эти преступления были совершены Тараном в марте — апреле 2022 года.

Согласно материалам уголовного дела, морпех по приказу командира расстрелял из автомата четырех человек в одном из многоквартирных домов Мариуполя. Трое из них скончались. После этого в частном домовладении он застрелил невооруженных мать с сыном, а затем вместе с сослуживцем расстрелял двух мужчин, проезжавших мимо на велосипедах.

Ранее сообщалось, что за убийство мирных жителей в Мариуполе в ДНР был осужден фельдшер медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ Виталий Матвиенко. Суд приговорил его к 30 годам колонии строгого режима.