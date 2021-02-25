Морозы в Сибири сменятся аномальным потеплением

https://static.news.ru/photo/e6076876-77fb-11eb-8b9b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале марта в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях на смену морозам придёт весенняя погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Там настоящая «холодина» сейчас, другого слова не подобрать — ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит, — цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, температура воздуха в указанных регионах поднимется на 8–10 градусов выше нормы и «весна будет прослеживаться явно».

Вильфанд пояснил, что дневная температура будет держаться в пределах от 0 до −5 градусов, а ночью столбик термометра опуститься до 8–15 градусов мороза.

Ранее в Москве и области синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололёда и ветра. Предупреждение о ветре, порывы которого будут, согласно прогнозам, достигать 15 метров в секунду, действует в столичном регионе с 09:00 26 февраля до 09:00 27-го. Предупреждение о гололедице в МО будет действовать до полудня, а в Москве — до 22:00 27 февраля.

Как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре предсказали москвичам «мрачную и скучную» погоду до конца февраля. По словам Вильфанда, оттепель будет продолжаться круглые сутки, при этом солнце заслонят низкие облака.