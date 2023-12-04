По российскому региону ударили 50-градусные морозы В Якутии зафиксировали 50-градусные морозы

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Температура воздуха в пяти районах Якутии упала ниже минус 50 градусов по Цельсию, сообщила пресс-служба регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным синоптиков, на большей части территории республики зафиксированы сильные морозы и туман.

Пункты наблюдений ФГБУ «Якутское УГМС», зарегистрировавшие температуру воздуха −45°С и ниже 4 декабря 2023 года: −53°С — Верхоянск; −52°С — Оймякон; −51°С — Ытык-Кюель, Чурапча, Хабардино, — говорится в сообщении.

В других девяти районах Якутии температура воздуха опустилась ниже минус 45 градусов. Из-за морозного тумана в аэропорту Якутска задержали десятки рейсов на вылет и прилет. Видимость составляет менее 500 метров. Помимо этого, как уточнили в управлении образования Якутска, из-за холодов на дистанционное обучение отправлены ученики 1–8 классов.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили о приближении аномальных холодов. По словам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, к концу недели столбики термометров в столице и области могут опуститься до 20 градусов мороза. Синоптик добавил, что высота снежного покрова в Москве вырастет на 5–10 см.