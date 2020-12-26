Морозы могут способствовать распространению коронавируса в Сибири

https://static.news.ru/photo/ddaca88c-4752-11eb-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экстремальные морозы, которые ожидаются в Сибири в ближайшие дни, могут ускорить распространение коронавирусной инфекции. При низких температурах вирус лучше сохраняется на поверхностях, а люди активнее контактируют друг с другом в помещениях, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Конечно, чем морознее, тем коронавирус сохраннее на поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах. Вместе с этим сейчас предпраздничные дни, а потом и сами праздники. Людям хочется общаться, на улице они общаться не будут: пойдут в кафе, рестораны, будут много активно контактировать дома. Это ещё один фактор в сторону увеличения случаев заражения, — сообщил ТАСС Нетёсов.

При этом он отметил, что достоверно оценить влияние этих факторов пока не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих научных исследований.

Как писал NEWS.ru, в ряд регионов России в ближайшие дни придут экстремальные морозы до минус 50 градусов, температура воздуха там окажется ниже климатической нормы сразу на 20–24 градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что рекордные холода до Нового года придут прежде всего в Западную и Среднюю Сибирь. Морозы коснутся не только неких отдалённых районов Сибири, аномально холодно будет и в крупных сибирских городах в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях. Эти показатели по температуре он назвал следствием глобального потепления, которое характеризуется не только сильной жарой, но и большими перепадами температур.