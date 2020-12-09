Мораторий на курортный сбор в Крыму продлили до мая 2022 года

https://static.news.ru/photo/aca96eb4-3ac8-11eb-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Мораторий на введение курортного сбора в Крыму будет продлён до 1 мая 2022 года, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. Ранее введение курортного сбора на полуострове было отложено до 1 мая 2021 года.

Главой республики переданы изменения в закон о курортом сборе с переносом на 1 мая 2022 года, — цитирует ТАСС Черняка.

В Краснодарском крае аналогичный мораторий был введён до конца 2020 года ради привлечения на курорты максимального количества отдыхающих.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырёх регионах: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент планировался до конца 2022 года.

В Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте курортный сбор в размере 10 рублей в сутки должен был взиматься с 1 мая 2019 года. Однако глава региона Сергей Аксёнов заявил, что Крым не готов к введению этого сбора.

Как писал NEWS.ru, мораторий на взимание курортного сбора в связи с ситуацией из-за коронавируса просит ввести Российский союз промышленников и предпринимателей. Соответствующее письмо направлено премьеру Мишустину. В обращении говорится, что предприятия туристического комплекса переживают тяжёлый период и для восстановления и дальнейшего роста им необходимы меры господдержки и помощь по созданию и стимулированию спроса. На какой период предлагается отменить курортный сбор, в письме не уточняется. Но в законе, подписанном Владимиром Путиным, говорится, что регионы, где проходит эксперимент с курортным сбором, вправе приостанавливать его и самостоятельно устанавливать отсрочки.