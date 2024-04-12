Стало известно, когда ожидать опасные явления при паводках в регионе РФ Моор: опасные явления при паводках в Тюменской области ожидаются 20 апреля

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Опасные явления при паводках в Тюменской области ожидаются 20 апреля, заявил в эфире Первого канала губернатор региона Александр Моор. По его данным, пик паводка придется на 23–25 апреля.

Опасное явление ожидается 20 апреля, пики 23–25 апреля, — сказал он.

Ранее Моор не исключил прорыва дамб, которые защищают крупные населенные пункты региона. В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков он отметил, что в настоящий момент специалисты ведут работы по укреплению сооружений.

До этого сообщалось, что из-за ЧС в Оренбуржье госпитализировано 14 человек, в том числе четверо детей. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей. Помощник главы ведомства добавил, что в Оренбуржье в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов, оттуда эвакуированы 164 пациента.

Уровень воды в реке Урал близ Оренбурга к утру 12 апреля вырос до 1115 см. В Орске зафиксировано его снижение до 819 см. По данным властей, в среднем вода в Урале продолжает прибывать. Покинутую территорию региона патрулируют полицейские, которые фактов мародерства не зафиксировали.