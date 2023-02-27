Появилось видео с рабочим, свалившимся с восьмого этажа в шахту лифта в Уфе В Уфе монтажник сорвался в шахту лифта с высоты восьмого этажа и сломал ноги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе спасатели вызволили из шахты лифта строящегося дома монтажника, который провалился туда с высоты восьмого этажа, сообщает городское управление гражданской защиты. На опубликованном видео мужчина стонет от боли, пока с ним начинают работать врачи скорой помощи.

Известно, что рабочему 28 лет. В момент ЧП он тянул на подъемнике обогреватели и сорвался при одном неаккуратном движении. В больнице ему диагностировали переломы ног и сотрясение мозга.

Ранее NEWS.ru писал, что 10 февраля в логистическом центре аэропорта Внуково пятеро рабочих упали в шахту лифта. Один из рабочих погиб, четверым потребовалась медицинская помощь.

Психолог Елена Костюк, которая специализируется на помощи в чрезвычайных ситуациях, рассказывала, что при падении лифта человеку следует лечь на пол спиной и закрыть лицо и голову руками. Но даже при этом не избежать серьезных и иногда несовместимых с жизнью травм.