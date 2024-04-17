Монтер подстрелил сына из пистолета в пылу ссоры SHOT: житель Карелии прострелил сыну ногу из-за ссоры

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Житель Петрозаводска, расположенного в Карелии, дважды выстрелил в ногу 16-летнему сыну во время ссоры, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, речь идет о травматическом бесствольном пистолете ПБ-4 «Оса».

Как уточняет канал, одна из пуль застряла в области бедра, подростка в оперативном порядке доставили в больницу. Также при осмотре медики выявили ссадины на шее. Источники SHOT уточняют, что раньше члены семьи не попадали в поле зрения правоохранительных органов: отец мальчика работает монтером, мать — учитель английского языка в местной школе. С мужчиной сейчас разговаривают следователи. Известно, что задержанный ранее не имел судимостей, у него есть документы на владение оружием.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 33-летний житель Адыгеи, являющийся сотрудником ФГУП «Охрана» Росгвардии, прямо в почтовом отделении убил мужчину, а затем расчленил его для сокрытия следов преступления. По предварительной версии, злоумышленник часто конфликтовал с работниками почты, что и могло послужить причиной расправы.

До этого по решению суда в СИЗО был отправлен 49-летний житель Коммунара, фигурирующий в деле о стрельбе по полицейским. Мужчине вменяют статью о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), ему грозит пожизненное заключение.