Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент громкого взрыва в Ростове-на-Дону зафиксировала камера наблюдения. Власти пока не комментировали сообщения о взрыве.

На записи слышно, что около 10:39 в Ростове-на-Дону прогремел сильный взрыв. От громкого звука у машин заработали сигнализации, хлопок спугнул птиц на ветках.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», в Ростовской области работала ПВО, предположительно, отражавшая ракетную атаку в районе административного центра. По словам очевидцев, в Ростове-на-Дону были слышны три мощных взрыва. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Местные СМИ писали, что из-за взрыва у жителей некоторых домов задрожали стекла, некоторые из них треснули.

20 августа беспилотник врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске, после чего раздался громкий взрыв, как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев. Предположительно, падение БПЛА произошло около четырех часов ночи. В Сети публиковали видео, на котором видно возгорание. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в крышу вокзала врезался дрон, в результате пять человек получили ранения от осколков, всех осмотрели врачи.