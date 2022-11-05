Момент задержания возможного виновника пожара в Костроме попал на видео

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Mash опубликовал видеозапись с моментом задержания 23-летнего военнослужащего, который проходит подозреваемым по делу о пожаре в кафе «Полигон» в Костроме. На кадрах видно, как мужчина просит не применять к нему силу и говорит, что сдастся сам.

Стой, мужики, не бейте! Да я не виноват, мужики, не крутите. Я сдамся, сдамся, сам, — заявил задержанный.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко.

Задержан 23-летний военнослужащий Станислав И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину. Также по делу о пожаре была задержана директор компании «Империя», отвечающей за работу кафе «Полигон». Ее подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное возможное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.