Момент взрыва в жилой многоэтажке в Нефтекамске попал на видео

Фото: Главное управление МЧС России республики Башкортостан

Telegram-канал Shot опубликовал видео взрыва в жилом многоэтажном доме в Нефтекамске в Башкирии. Камеры сняли, как из окон квартиры на одном из верхних этажей вырывается пламя, а вместе с ним вылетают стекла.

На видео с камеры на подъезде видно, как на дорожку перед домом падают крупные обломки и листы бумаги, у машин, на которые сыплются мелкие фрагменты, срабатывает сигнализация.

По данным канала, около 06:00 в однокомнатной квартире произошел взрыв газа. Теперь хозяевам предстоит вставить новые окна, восстанавливать натяжной потолок и стены.

Shot сообщает, что пострадавших нет, эвакуированы 60 жителей двух подъездов.

Еще один взрыв газа произошел в Ульяновске в пятиэтажном доме № 129 на улице Ефремова взорвался газ. В результате ЧП пострадал один человек, еще 10 были эвакуированы. Предположительно, ЧП произошло в квартире на пятом этаже.

Ранее в подъезде жилого дома на востоке Москвы сдетонировала страйкбольная граната. Инцидент произошел между 18-м и 19-м этажами дома № 13 на улице Константина Федина. На месте происшествия были обнаружены остатки гранаты.