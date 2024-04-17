Момент взрыва в омском банке попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия злоумышленника, который устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске, попали на видео. На опубликованных Telegram-каналом Baza кадрах заметно, как мужчина в камуфляжной одежде закладывает взрывчатку под один из банкоматов.

На видео мужчина сначала поджигает порог здания, а потом прокладывает шнур от банкомата до выхода. После этого он спешно покидает здание, а через секунду раздается сильный взрыв. По данным Baza, в подорванном банкомате находилось примерно 1,5 миллиона рублей, однако вытащить средства злоумышленнику не удалось.

Инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Пострадавших в результате происшествия нет. Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивает полиция. Также было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. Telegram-канал «Омск ВК — ЧП Жесть, Новости в телеграм» также опубликовал снимки, на которых видно, как помещение было частично разрушено.

Ранее стало известно о попытке ограбления банка «Солидарность» на 9-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Местный житель угрожал пистолетом работникам и требовал деньги. Получив отказ, 47-летний злоумышленник сбежал с места происшествия.