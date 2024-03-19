Момент взрыва в нижегородской многоэтажке попал на видео

В Сети появилось видео со взрывом, прогремевшем в квартире на пятом этаже многоэтажного дома на улице Фучика в Нижнем Новгороде. Взрыв произошел в дневное время суток, после чего в квартире вспыхнул сильный пожар. На кадрах видно, как по улице идут люди и паркуются автомобили, после чего происходит детонация. После взрыва у припаркованных возле дома машин сработала сигнализация.

Как сообщалось ранее, во время происшествия пострадали восемь человек, трое из которых дети. Их жизням ничего не угрожает. Часть этих людей госпитализировали с отравлениями, другие получили ожоги. Некоторым из них госпитализация не понадобилась.

О пожаре в Нижнем Новгороде стало известно 19 марта. Перед этим в жилом доме на улице Фучика прогремел мощный взрыв, после чего в девятиэтажном здании вспыхнуло пламя. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Всего из здания было эвакуировано 167 человек, в том числе 23 ребенка. Причины взрыва не установлены, предположительно, взорвался газовый баллон или автоклав.

Ранее в Ингушетии два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома, в здании были выбиты стекла и двери, но открытого возгорания удалось избежать.