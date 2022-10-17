Момент взрыва СУ-34 над Ейском попал на видео

Фото: Социальные сети

Ейск

Момент взрыва истребителя СУ-34 над Ейском попал на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале NEWS.ru. На кадрах видно, что самолет загорается еще в небе, начинает терять высоту, после чего происходит взрыв.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.

Кадры падения самолета опубликовали очевидцы. На месте ЧП работают две бригады скорой помощи, подобраться к дому сложно из-за сильного задымления. На месте крушения во дворе загорелось топливо. Экстренные службы сообщили, что в результате крушения самолета повреждено 15 квартир. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.