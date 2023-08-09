Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде попал на видеорегистратор

Фото: Валерия Кузнецова/РИА Новости

Момент взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде попал на камеру видеорегистратора, сообщает Baza. На кадрах видно, как сразу после взрыва формируется большой столб дыма, а в стороны от него отлетают искры. Ранее сообщалось, что инцидент мог произойти на складе пиротехники.

Инцидент на предприятии в Московской области произошел днем 8 августа. По данным МЧС России, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 25 человек, пожарные продолжают ликвидировать последствия взрыва. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В то же время глава Подмосковья Андрей Воробьев утверждает, что от взрыва пострадал 31 человек, трое из них находятся в реанимации, еще 12 человек — в травмпункте.

Позднее были обнародованы подробности о компании, на складе которой произошел взрыв. Компания «ПироРос» из Сергиева Посада поставляла фейерверки на массовые праздники и сотрудничала с Министерством обороны России и оборонными заводами. Она была признана банкротом еще в конце марта 2023 года из-за накопившихся долгов. По словам бывшего работника компании, сумма задолженности составляла примерно 50 млн рублей.