Момент взрыва на складе ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

Фото: Социальные сети

Пожар в здании Погранслужбы ФСБ

Telegram-канал Baza опубликовал видео взрыва в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону с камер наблюдения. На кадрах видно, как раздается взрыв, а затем появляется облако дыма.

Уточняется, что при взрыве погиб один человек, двоим потребовалась медицинская помощь.

Руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова сообщила NEWS.ru, что угрозы жизни для жителей близлежащих многоквартирных домов нет. На место выехал глава администрации Алексей Логвиненко. Она отметила, что жителей домов не эвакуировали.

16 марта в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. Очевидцы сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ.

По информации Telegram-канала SHOT, всех людей вывели из здания. На место происшествия прибыли 20 подразделений пожарных. Канал отмечал, что взрывы у здания продолжаются. Предварительно, на территории могли находиться склады с боеприпасами.

По данным канала Telegram-канала Mash, при пожаре в здании пострадал 36-летний мужчина.