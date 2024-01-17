Момент взрыва на полиэфирном заводе в Шахтах попал на видео Mash: появились кадры момента взрыва на полиэфирном заводе в Шахтах

Фото: МЧС России/ТАСС

Момент взрыва на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области попал на видео, сообщает Telegram-канал Mash. Сразу после этого в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек начался пожар.

Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание в данном цехе. В результате происшествия пострадали не менее 11 человек, минимум у двоих диагностированы ожоги разной степени тяжести, у одного — перелом. После взрыва из здания валил густой черный дым. К настоящему моменту пожар локализовали на площади 360 квадратных метров, однако тушение осложняется высокой нагрузкой.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг данные о том, что пожар на Шахтинском полиэфирном заводе мог быть спровоцирован атакой беспилотника. Он подчеркнул, что в момент происшествия средства ПВО в регионе не были задействованы, а в причинах будут разбираться специалисты. При этом Голубев рассказал о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Подробности об их состоянии не уточняются. Предварительно, погибших в результате взрыва нет. Губернатор добавил, что на месте сотрудники МЧС проводят работы по устранению масштабного пожара.