Момент взрыва на крыше Дворца искусств в Иваново попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры горящего Дворца искусств в Иваново. На них видно, как с крыши строения поднимается густой черный дым. В этот момент в эпицентре задымления раздается взрыв и происходит огненная вспышка.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на крыше драмтеатра во время ремонтных работ. По данным СМИ, предположительно, взорвался газовый баллон, который использовался для кровельных работ. Прохожие при этом не пострадали.

Пожар до этого произошел в автосалоне на улице Башиловской на севере Москвы. По предварительным данным, огонь охватил 200 квадратных метров. Отмечается, что пламя распространяется очень быстро. На опубликованных кадрах можно заметить черные клубы дыма. Он распространился по всему району и его было видно за километры от места ЧП.

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