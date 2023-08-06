Момент взрыва на Чонгарском мосту попал на видео

В Сети появились предположительные кадры с места взрыва на Чонгарском мосту в Крыму, видео было опубликовано в Telegram-канале издания RT. На кадрах видно больше клубы дыма вблизи моста. По предварительным данным властей, в результате украинской атаки пострадавших нет.

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере полуострова. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

В ночь на 22 июня ВСУ уже наносили удар по Чонгарскому мосту и другим путепроводам. Жертв и пострадавших не было зафиксировано.

Дорога через Чонгар считается кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к Южному фронту, где сейчас идут боевые действия. Как заявлял Сальдо, автомобильное сообщение с Крымом не прервалось — было организовано временное движение по резервному маршруту. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 24 июня сообщил, что Чонгарский мост открыли после ремонта.