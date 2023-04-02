Момент взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге попал на видео, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «112». На записи видно, как взрыв выбивает все стекла в помещении на первом этаже. Именно в этот момент в кафе проходил творческий вечер военкора и писателя Владлена Татарского. По данным Readovka, от полученных травм он скончался.