Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Момент взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге попал на видео, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «112». На записи видно, как взрыв выбивает все стекла в помещении на первом этаже. Именно в этот момент в кафе проходил творческий вечер военкора и писателя Владлена Татарского. По данным Readovka, от полученных травм он скончался.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, общая мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила. По данным Mash, взрывчатка была заложена в статуэтку, которую посетительница кафе вручила Татарскому.
Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля, первым о нем сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным Readovka, в результате взрыва Татарский скончался. По данным Telegram-канала «112», один человек погиб, 16 посетителей пострадали. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной
Фото: Социальные сети
На видео Татарский стоит на сцене и осматривает статуэтку, которую ему подарили во время встречи
Фото: Социальные сети
На видео Татарский стоит на сцене и осматривает статуэтку, которую ему подарили во время встречи
Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский
Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский
Как утверждают авторы Telegram-канала «Фонтанка», раньше кафе принадлежало бизнесмену, связанному с ЧВК «Вагнер», Евгению Пригожину. Сейчас там на постоянной основе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».