Момент взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке попал на видео

Фото: t.me/mchs_official*

Telegram-канал Baza опубликовал кадры момента взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке. На них видно, как ударная волна выбивает железную дверь, около которой стояла девочка и коляска с младенцем.

Взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Артема. По данным городской администрации, в результате инцидента погиб человек, еще семь, включая двоих детей, пострадали. Причиной ЧП называется утечка газа.

По данным МЧС, пожара не было, пострадали шестеро, из них два ребенка, погибла женщина. Ведомство называет произошедшее «хлопком газовоздушной смеси».

Ранее на видео попал взрыв газового баллона на крыше горящей магаданской пятиэтажки. Сообщений о пострадавших нет, пожар был оперативно ликвидирован. Возгорание рубероида произошло во время ремонтных работ в пятиэтажном доме на улице Карла Маркса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

До этого в Саратове в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на Соколовогорской улице взорвалась боевая граната. В этот момент там отдыхали двое мужчин. В результате взрыва один из них скончался, второй получил травмы, его госпитализировали. От взрыва в квартире выбило стекло, из дома эвакуировали 12 жильцов.