Момент взрыва газа в частном доме попал на видео МЧС: в Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ингушском селе Новый Редант два человека пострадали при взрыве газа, сообщили в республиканском МЧС. В результате у здания разрушена кровля, выбиты окна и двери, пожара не произошло.

Поступило сообщение о том, что в с. п. Новый Редант, ул. Цурова, 1, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате пострадали два человека. Детей среди пострадавших нет, — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что потерпевшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. На место ЧП выехали 12 спасателей, было задействовано четыре единицы техники. Причины произошедшего выясняются.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом «112», видно, что крыша и стены дома буквально подпрыгнули от взрывной волны. В помещениях наблюдаются сильные разрушения.

До этого также в Ингушетии два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома, в здании были выбиты стекла и двери, но открытого возгорания удалось избежать.

Ранее из-за хлопка газа в реанимацию с сильнейшими ожогами попал житель Башкирии. 17-летний молодой человек занес 50-литровый баллон с пропаном в помещение и подключил его к плите, затем попытался прикурить от конфорки сигарету. Баллон разгерметизировался и взорвался, начался пожар.