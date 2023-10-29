Момент взлома дверей аэропорта в Дагестане попал на видео

Фото: t.me/tutkavkaz_05

Толпа протестующих сломала двери аэропорта в Махачкале, кадры произошедшего публикует Telegram-канал «Известий». До этого появлялась информация, что аэропорт закрыт из-за беспорядков.

На кадрах группа из несколько десятков мужчин с флагами Палестины выламывает входные двери воздушной гавани.

По данным Telegram-канала Baza, в небе над Махачкалой кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы. Отмечалось, что борты, возможно, будут переправлять в аэропорты соседних регион.

Как пишет RT, толпа протестующих прорвалась в аэропорт Махачкалы, в том числе на взлетно-посадочную полосу. Люди были недовольны прилетом рейса из Тель-Авива. При этом уточнялось, что никаких задержаний не было.

Один из протестующих даже залез на столб и раскрыл палестинский флаг в поддержку Палестины в арабо-израильском конфликте. Тем временем командир прибывшего в авиагавань Махачкалы борта предупредил пассажиров не покидать борт, потому что там их ждет разъяренная толпа, которая не знает, откуда они прилетели.

Ранее стало известно, что в Махачкале возле аэропорта «Уйташ» собрались сотрудники ДПС и Росгвардии, потому что к месту стянулись местные жители, радикально настроенные против израильтян в свете обострения конфликта в секторе Газа. До этого в соцсетях появлялись фейки о прибытии в Дагестан беженцев из Израиля.